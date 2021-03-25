Новость о том, что в Казани священник в ДТП разбил три машины, будучи нетрезвым, облетела уже не только татарстанские, но и федеральные СМИ. Журналист ProKazan.ru выяснил, как все произошло, что будет со священнослужителем и как намерены действовать потерпевшие.

Непростым выдался вечер 23 марта у диакона Дмитрия. Дмитрий Вивчар - преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин Казанской духовной семинарии, старший диакон семинарского храма - устал. Видимо, принял на грудь, и решил прокатиться на своей "Киа Рио". Поездка на большой скорости закончилась тем, что батюшка устроил массовое ДТП во дворе жилого дома.

"Смотрю - батюшки, машины больше нет"

Александра Сибирякова живет на улице Попова в Казани с рождения. В тот вечер она оставила свою "Ладу Приору" на парковке у дома. Спать легла пораньше. Разбудил ее среди ночи инспектор ГИБДД, который написал ей в ВК "Спуститесь вниз, пожалуйста, с вашей машиной беда". Сотрудник выяснил адрес и телефон владелицы машины по базе данных.

- Смотрю, ничего не осталось. Все он убил, все разрушил. Нет у меня больше машины, а я ведь ее купила всего 20 дней назад, для работы очень нужна была...

Самого момента крушения трех машин на парковке у дома № 2 на Попова Александра не видела. Ее взгляду предстали только разрушительные последствия. Но очевидцы и соседи рассказали, как было дело.

- Услышали громкий удар, как хлопок. Выбежали, а там - картина маслом: батюшка на иномарке летел с такой скоростью, что фактически снес машины. Потом гаишники сказали, что скорость у него была не меньше 100 километров в час. И это в жилой зоне! Тут человек в любой момент выйти может, дети, люди собак выгуливают...

Первой удар приняла припаркованная машина Александры, ее развернуло до 90 градусов, она по инерции зацепила "Лансер" и вся автоконструкция ударила в "девятку". Сам виновник вылетел в зону зеленых насаждений.

- Ему медосвидетельствование проводили на месте, был пьян. Но клялся и божился, что непременно все уладит. Мы, говорил, соседи, а потому виноват, простите, все искуплю и возмещу.

- Вы поверили?

- Ну а почему нет? Он, как порядочный человек, оставил мне записку на стекле, с телефоном. Я позвонила. Он живет в доме напротив, 4 года назад переехал сюда. Вышел, начал просить прощения. Договорились вечером следующего дня встретиться и все обсудить.

С Божьей помощью при поддержке "братков"

Александра и другие потерпевшие автовладельцы обратились утром в экспертизу, чтобы оценить ущерб. Два эксперта хором заявили женщине, что ее "Приора" восстановлению не подлежит, она "тотально уничтожена". По остальным машинам ремонт возможен, но измеряться он будет сотнями тысяч рублей.

- Вечером диакон Дмитрий на встречу приехал, но не один. С "группой поддержки". Двое мужчин, крепкие, лет по 30-35. Один, вроде, вежливый, второй - хамоватый. Перебивал нас, утверждал, что у нас не машины, а хлам, а потому предложил нам не плакаться, а брать то, что дают. 40 тысяч предложили хозяину "Лансера", 10-20 тысяч - хозяину "девятки". Мне сказали, что можно половину отрезать, что-то куда-то приставить и спокойно ездить, то есть сделать уничтоженному авто ремонт в пределах 120 тысяч рублей. Но эксперты нам называли другие суммы. У меня ущерб примерно на 400-430 тысяч, то есть на рыночную стоимость машины. Мы на такое не согласны.

- Как священник отреагировал на ваш отказ принимать предложенное?

- Он начал заявлять в СМИ то, чего не было. Уверяет, что мы, соседи, изверги, что ненавидим его и хотим со свету сжить.

(полное обращение священника опубликован в Телеграмм-канале mash iptash).



- Александра, что вы думаете делать дальше? - Не остановимся, конечно. Он мне заявил: "Ну вот представьте, что вы в такое попали! Я бы вас простил!". То есть я, бухая, разбила машины соседям, а он меня бы простил! Верх неприличия. Священник должен быть примером другим, а тут какой пример? Реакция митрополии Александра стала инициатором обращения в Татарстанскую митрополию. От нее приняли заявление и пообещали разобраться. Сор из избы вынимать в митрополии, ясно, не хотят, а потому на официальном сайте ничего про инцидент не сказано. Но из источников, близких к руководству, стало известно, что 25 марта было принято решение отстранить диакона Дмитрия за участие в массовом ДТП от церковной службы. Известно, что вскоре состоится дисциплинарная комиссия, которая и даст оценку поведению священника, а также определит его дальнейшую судьбу. До решения этой комиссии каких-либо комментариев в митрополии давать не собираются. Бесы не дремлют Скандалы со служителями церкви в Татарстане происходят в завидной регулярностью. 24 марта 2021 года в Альметьевском суде огласили приговор 42-летнему настоятелю Свято-Троицкого храма Заинска Андрею Стребкову. Священника суд признал виновным в совершении действий сексуального характера против воли несовершеннолетней. Бывшая воспитанница воскресной школы заявила, что батюшка изнасиловал ее, когда ей было 12 лет, в летнем лагере. Не помог Стребкову даже знаменитый столичный адвокат Шота Горгадзе. Приговор - 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Вероятно, защита еще попробует его обжаловать. Два года назад в Татарстане в Болгаре отстранили от служения протоиерея Владимира Головина за его эпатажную проповедь, в которой батюшка посоветовал женщинам смотреть порно с мужьями. Также батюшку уличили в сборе платы за то, что он "усиливает соборную молитву". Головину поставили на вид, что нельзя в проповедях советовать женщинам правильно выбирать нижнее белье или воспевать церковные гимны во время близости с супругой.

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