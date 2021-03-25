В Казани 25 марта сотрудники Госавтоинспекции проведут очередной рейд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, проверка в этот раз коснется водителей автобусов и такси. Сотрудники проведут рейд с 14:30 до 17:00.

Особое внимание будут уделять лицам, которые не соблюдают правила перевозки пассажиров, управляющие автобусами и легковыми такси без документов и с техническими неисправностями.

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