Несанкционированные свалки нашли сотрудники Минэкологии РТ в трех районах Казани - на территории Царицынского леса, в Самосырово и Юдино.

Свалки нашли еще в начале этого года, поставили администрациям на вид, но чиновники не приложили усилий для уборки. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Крупные свалки в Советском, Кировском и Московском районе Казани о сих пор не ликвидированы, и уже два года экологи ждут, когда будет приведено в порядок захоронение ТКО в Царицынском лесу на площади 220 квадратных метров.

По факту нарушений администрации были привлечены к административной ответственности, но выданные предписания экологов в адрес всех районных администраций, где находятся свалки, до сих пор не исполнены.