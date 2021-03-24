В Казани задержали гражданина, который 24 марта устроил поджог в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Напомним, что инцидент произошел сегодня днем в Дербышках. Около 14 часов в опорный пункт отдела полиции №14 зашел мужчина, осмотрелся, а затем облил горючей жидкостью, которую принес с собой в канистре, пол в тамбуре и поджег его.

После совершенного мужчина скрылся. Примечательным моментом стало то, что поджигатель пришел к правоохранителям с собакой - немецкой овчаркой. Подозреваемый был установлен и в этот же день задержан, это местный житель 1988 года рождения. Его доставили в полицию для разбирательств.

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