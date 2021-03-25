27 марта Казань присоединится к экологической акции «Час Земли». С 20.30 до 21.30 будет выключена архитектурно-художественная подсветка Исполкома, Ратуши, районных администраций и других зданий в городе, сообщается на сайте мэрии.

Казань регулярно принимает участие в этой международной акции. В предстоящую субботу будет отключена архитектурно-художественная подсветка фасадов зданий, система дежурного освещения и другие электрические устройства, не связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности.

В частности, к акции присоединятся МУП «Водоканал» – предприятие на час откажется от освещения административных зданий – и АО «Казэнерго», которое отключит подсветку знака «М» на въезде в город по Оренбургскому тракту. Также временно без подсветки останутся мечеть «Аль-Марджани», стены Казанского Кремля со стороны ул.Батурина и другие объекты. Поддержать акцию могут и жители Казани, на час выключив свет и отказавшись от использования электроприборов.

Международная акция проводится с 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Цель «Часа Земли» – привлечь внимание к проблемам экологии, сохранения природных ресурсов и окружающей среды. В акции принимают участие более 2 млрд человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.