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Фото: kzn.ru

Час провести без излишества: Казань присоединится к экологической акции «Час Земли» 27 марта

25.03.2021, 05:00 24 0 prokazan.ru
27 марта Казань присоединится к экологической акции «Час Земли». С 20.30 до 21.30 будет выключена архитектурно-художественная подсветка Исполкома, Ратуши, районных администраций и других зданий в городе, сообщается на сайте мэрии.
 
Казань регулярно принимает участие в этой международной акции. В предстоящую субботу будет отключена архитектурно-художественная подсветка фасадов зданий, система дежурного освещения и другие электрические устройства, не связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности.
 
В частности, к акции присоединятся МУП «Водоканал» – предприятие на час откажется от освещения административных зданий – и АО «Казэнерго», которое отключит подсветку знака «М» на въезде в город по Оренбургскому тракту. Также временно без подсветки останутся мечеть «Аль-Марджани», стены Казанского Кремля со стороны ул.Батурина и другие объекты. Поддержать акцию могут и жители Казани, на час выключив свет и отказавшись от использования электроприборов.
 
Международная акция проводится с 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Цель «Часа Земли» – привлечь внимание к проблемам экологии, сохранения природных ресурсов и окружающей среды. В акции принимают участие более 2 млрд человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.
Экология Казань Общество
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