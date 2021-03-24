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Банк «Открытие»: три четверти жителей ПФО в той или иной степени занимаются спортом

24.03.2021, 11:06 0 prokazan.ru

При этом 43% не тратит деньги на спорт, 86% не готово платить за это более 5 тысяч рублей в месяц, а около трети отметили, что пандемия COVID-19 существенно не отразилась на их отношении к оздоровлению с помощью физкультуры. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

22% респондентов округа постоянно ходят на фитнес в спортзал, 52% - время от времени, так как им не хватает силы воли, и только 1% занимаются спортом профессионально.

Пандемия никак не отразилась на спортивных предпочтениях жителей Приволжья: 28% респондентов как не занимались спортом до пандемии, так не делают этого и сейчас, а 31% - занимались спортом до пандемии и продолжают делать это.

Еще 23% опрощенных жителей округа коронавирус убедил в том, что спорт может укрепить здоровье лучше лекарств. 12%, наоборот, именно из-за пандемии стало не до спорта. 6% сообщили, что занятия спортом помогли им лично восстановиться после COVID-19.

Примечательно, что для 39% респондентов ПФО слово «спортзал» является синонимом слова «дом». Фитнес-центры и спортивные секции посещают только 16% опрошенных (чаще других туда ходят жители Московского региона, Северо-Запада и Урала). На свежем воздухе (на стадионе, катке, лыжне) занимаются спортом 18% жителей Приволжья.

В бюджетах 39% респондентов округа не предусмотрены отдельные расходы на занятия физкультурой. А 43% - причем эта доля примерно одинакова во всех регионах страны - вообще не тратят деньги на спорт. 14% покупают абонементы на занятия в фитнес-центрах. У 4% единственная статья расходов на спорт - в качестве болельщиков, для похода на матчи любимой команды. 

86% жителей ПФО заявили, что в принципе готовы тратить на спорт не более 5 тысяч рублей в месяц. 8% опрошенных согласны отдать за спортивные занятия 5-10 тысяч рублей в месяц.

38% респондентов ПФО заявили, что тратят на лекарства и лечение больше денег, чем на спорт. Больше тратят на спорт, чем на лекарства, 12% жителей Приволжья. 16% заявили, что тратят на спорт и лекарства примерно поровну. 34% вообще не считают свои траты.

* Опрос проводился 10-17 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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Бросилась в огонь, чтобы спасти сына: при пожаре частного дома погибли женщина и 7-летний ребенок
08:19, 10.03.2021
Эксперты предрекли небывалое подорожание квартирам в спальных районах Казани
07:38, 10.03.2021
«Не жди меня, мама»: из колоний и СИЗО больше никто не сможет дозвониться на волю
06:00, 10.03.2021
«Кости никто не найдет»: обнародована ранее неизвестная записка Скопинского маньяка
01:00, 10.03.2021
Продумал все до мелочей: задержан подросток, планировавший массовую стрельбу в школе из дедова ружья
19:00, 09.03.2021
25-летняя модель жестоко до полусмерти избила свою 81-летнюю бабушку-профессора
07:15, 09.03.2021
Аргентина выдала России преступника, укравшего в Казани чемодан со 160 миллионами рублей
06:55, 09.03.2021
11-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе вниз головой
05:15, 09.03.2021
В торговом центре током ударило четырехлетнюю девочку
14:17, 08.03.2021
Полицейского подозревают в убийстве ребенка в ночь на 8 марта
09:25, 08.03.2021
На трассе М-5 в аварии с фурой погибли семь человек
08:23, 07.03.2021
В России вступил в силу новый транспортный закон
05:00, 07.03.2021
«Потушил меня с пяти ударов»: популярная блогерша пожаловалась на избившего ее из-за стула пожарного
02:00, 07.03.2021
В Казани появится карбоновый полигон
19:00, 06.03.2021
Упавший бетонный забор раздавил женщин, отмечающих наступающее 8 марта
17:30, 06.03.2021
Молодому человеку проломили череп за слишком громкую музыку из автомобиля
14:10, 06.03.2021
Больной раком пенсионер устроил побоище топором: ранил дочь, убил зятя и покончил с собой
07:45, 06.03.2021
К врачам обратился мужчина, который 18 лет жил с пулей в глазу
07:15, 06.03.2021
Прививаться новой российской вакциной «ЭпиВакКороной» жители РТ смогут со второй половины марта
00:01, 06.03.2021
Казань вместо столицы Франции примет турнир мировой серии «Большой шлем»
09:45, 05.03.2021
Впервые в истории женщину переведут отбывать наказание в мужскую колонию
06:00, 05.03.2021
Подросток, который зарубил топором родителей и сестру, объяснил, как и почему решился на это
13:40, 04.03.2021
Любовь до гроба: любовник убил мужа возлюбленной, расчленил его тело и спрятал
11:44, 04.03.2021
Глава Нижнего Новгорода выписал рабочим муниципальных предприятий премию в 300%
11:18, 04.03.2021
«Чудовищный нонсенс»: в Госдуме рассказали, чем может закончиться освобождение «скопинского» маньяка
09:25, 04.03.2021
Татарстан 8 марта вместе со всей страной сможет выбрать, кто должен поехать на «Евровидение-2021»
08:02, 04.03.2021
Очень строгий режим: задержано начальство колонии, в которой зверски пытали заключенных
05:00, 04.03.2021
Никого не пожалел: задержали подростка, которого подозревают в жестоком убийстве своей семьи
15:38, 03.03.2021
Женщина в Ленинградской области сделала глоток воды, которую купила в магазине, и впала в кому
09:01, 03.03.2021
Мошенники изобрели новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
06:00, 03.03.2021
Перед смертью пережил ад: выяснилось, что 5-летний мальчик, который умер на морозе, был изнасилован
15:37, 02.03.2021
Мужчина убил девушку, которая отказалась выйти за него замуж, а после покончил с собой
12:51, 02.03.2021
«Это пирожное для волка»: стая волков разорвала собаку, это попало на видео
05:00, 02.03.2021
Школьникам-выпускникам 2021 года официально упростили сдачу выпускных экзаменов
00:01, 02.03.2021
В Казани задержали бывшего руководителя поволжского Ростехнадзора и дважды вызвали ему «Скорую»
10:02, 01.03.2021
С 1 марта изменились правила начисления пособий на детей
10:02, 01.03.2021
В Нижнем Новгороде убили семью из четырех человек: спаслись отец и дочь
07:13, 01.03.2021
Жизнь по-новому: какие законы изменятся в марте 2021 года