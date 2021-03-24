Полный поименный список всех участников второго сезона шоу "Маска" на НТВ попал в Сеть. Эта информация является строжайшим секретом. Все участники подписывают соответствующее соглашение, как и обслуживающий персонал закулисья. Даже родные звезд не могут знать об участии артиста в шоу.

И вот в Сеть кто-то слил полный список. Он появился на странице шоу в "Википедии".

Теперь всемирная энциклопедия, разрушившая всю интригу шоу, сообщает, что Белый орел - это Тимати, Единорожка - Ирина Дубцова, под маской Крокодила скрывается Оскар Кучера, Лама - Гарик Мартиросян, а Носорог - Арсений Бородин. Под Неваляшкой, сообщила "Википедия", скрывается Сергей Минаев. Змея - Юлия Паршута.

После скандала за несколько часов списки были удалены из всемирной энциклопедии. Теперь устроителям шоу придется не только найти каналы утечки, но и подумать, как спасти сезон, ведь многим после слива смотреть его далее будет просто не интересно.