Смертельное побоище устроили водители-дальнобойщики на границе с Россией. Все случилось на российско-грузинской границе в районе Крестового перевала, сообщил телеканал "360". Что не поделили водители, сказать сложно, но в результате драки есть один погибший.

Сейчас на месте работают следователи, сотни грузовых автомобилей скопились на границе. Она закрыта по причине угрозы схода лавин. Не исключено, что именно это долгое ожидание и накалило обстановку среди водителей, некоторые находятся на закрытой границе в нейтральной территории уже несколько дней.

Сейчас выясняют, кем были погибший, убийца и другие участники драки. Есть первичная информация от очевидцев, что погибший водитель - гражданин Армении, а роковой удар ему нанес гражданин Турции.