В Казани перед судом предстанет директор коллекторской фирмы, и эту историю многие называют ярким примером того, как карма возвращается бумерангом. Дело в том, что судить начальника коллекторов будут за собственные немалые долги.

В УФССП РФ по РТ сообщили, что судебные приставы нашли у мужчины несколько просроченных долгов, которые уже находились на принудительном исполнении. Всего в отношении человека, который привык выколачивать долги из других, возбудили 4 исполнительных производства на общую сумму около 100 тысяч рублей. Это были судебные долги и задолженности по налогам.

Закон однозначно гласит, что глава коллекторской организации не может сам иметь просроченных долгов. А потому приставы направили это дело в суд. Коллектору грозит штраф до 100 тысяч рублей и увольнение.