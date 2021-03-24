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Фото: социальные сети

Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника

24.03.2021, 07:00 398 1 prokazan.ru
Мы поговорили с экспертами и застройщиком
В Татарстане надумали построить новый жилой комплекс. Дело нужное и хорошее, если бы не одно "но": строительство решили провести прямо в санитарной зоне сибиреязвенного могильника. Против застройки в защитной зоне выступили жители. Когда начали разбираться в сути конфликта, выяснилось, что исполком Набережных Челнов - а именно там хотят строить ЖК - выдал разрешение на строительство жилья в этом месте, но разрешение странное и спорное. Сейчас оно отозвано. Речь идет о строительстве в 68-м микрорайоне.

Журналист ProKazan. поговорил с застройщиком и ученым аграрного университета чтобы понять, опасно ли строительство для людей, и почему компания не боится возводить дом на месте захоронения трупов животных с сибирской язвой.

Нашли компромисс

Компания "Стройпроект плюс" осталась недовольна отзывом разрешения. Почему? Да потому, что застройщик уже все вопросы уладил, и отказываться от идеи построить жилой комплекс не намерен.
Михаил Казаченко, руководитель "Стройпроект плюс":

" Мы приобрели право аренды на законном аукционе, уже начали освоение участка, но столкнулись к неприязненным отношением местных жителей. На нас постоянно давят, пишут жалобы, завалили ими все органы и службы".

Руководитель компании заявил, что готов идти на компромиссы и договариваться.
 
В частности, уступкой он считает сокращение количества квартир, которые планировалось построить. Дополнительно предлагается построить в ЖК и детский садик, а также дорогу. Предлагается даже провести канализационные коммуникации в микрорайоне. Все упирается только в то, что разрешения от санитарного врача нет. Именно Роспотребнадзор России должен своим решением уменьшить территорию зоны скотомогильника сибирской язвы, а такого решения принято не было и вряд ли его примут, учитывая опасность, которую таит в себе такой скотомогильник.
 
Нужно отметить, что на сегодняшний день, в опасную зону попадают и будущие жилые дома, и весь микрорайон, и даже производственный сектор.

У застройщика есть шансы?

Само понятие "скотомогильник" звучит угрожающе. Это специальное место, в котором производились захоронения биоотходов, трупов птиц, животных. В данном случае речь о сибиреязвенном могильнике, то есть тут захоронены останки животных, зараженных сибирской язвой. Защитная зона представляет собой место вокруг захоронения и в ней действуют свои, особые правила. Зачем? Чтобы избежать распространения смертельного заболевания среди людей и животных.
Именно такая зона и установлена в Татарстане.
 
Мы поговорили с молодым ученым, доцентом кафедры аграрного университета Поволжья Романом Старшовым.
 
- Могут ли застройщики "порешать" вопрос с Роспотребнадзором?

- Для того, что установить зону или изменить ее границу, нужно работать не с территориальным управлением Роспотребнадзора. Тут нужно предоставить пакет документов федералам, фактически - главному санитарному врачу Анне Поповой. Если они согласятся уменьшить границы, то сами передадут сведения об этом в Росреестр. Но я сильно сомневаюсь, что кто-то в здравом уме будет уменьшать границы защитной зоны в Татарстане.

- А какие способы еще есть?

- Ну можно попробовать убедить санитарных врачей, что в зоне не опасно. Для этого нужно 50 дней ежедневно производить измерения уровней загрязнения, надо доказать, что уровень физического воздействия на воздух на границе СЗЗ равен или ниже гигиенических нормативов. Можно внедрять современные технологии очистных сооружений, но с сибиреязвенным могильником такое вряд ли пройдет.

- А что нельзя делать в такой зоне?

- Да в том и дело, что практически ничего нельзя. Ее и создают для того, чтобы ограничить там деятельность человека для его же безопасности. Не допустимо строить в защитной зоне дома, жилье, курорты и санатории, дачи, разбивать огороды, строить спортивные объекты и детские сады, школы. Нельзя разместить тут объекты по хранению медикаментов - те же аптеки нельзя. Продовольственные магазины и склады запрещены в СЗЗ, сооружения для подготовки питьевой воды. Тут нельзя пасти коров и коз, косить траву, забирать из зоны землю и вывозить ее куда-либо в другое место.

- А что-нибудь можно?

- Можно, но нужно ли... Допускается с массой оговорок строить тут административные здания, мотели, конструкторские бюро, электростанции. Можно газопровод или нефтепровод провести, заправку поставить, станцию техобслуживания.

- То есть ЖК в такой зоне будет вне закона?

- Думаю, да, и я бы на месте застройщика сто раз подумал, готов ли взять на себя даже не финансовую или административную, а моральную ответственность за то, что может случиться с людьми...

Мина замедленного действия

Скотомогильники многие специалисты называют именно так - минами замедленного действия. На территории России насчитывался 3871 учтенный скотомогильник. 30% из этого списка — бесхозные, то есть, никто не контролирует их состояние. Но масштабы захоронений павшего скота по всей стране намного шире. 
 
По некоторым оценкам, число только сибиреязвенных захоронений в России может достигать 35 тысяч.
Для устройства скотомогильника уже по традиции выбирают высоко расположенные участки, не подверженные подтоплениям. Но именно это и привлекает застройщиков. Такие участки особо ценятся среди строителей. Такие конфликты - не редкость в Новой Москве, в Калужской области. Вот теперь и в Татарстане встал ребром вопрос - строить или нет?
Рядом с Набережными Челнами есть пять могильников. Главным государственным санитарным врачом по Республике Татарстан принято Постановление от 26.03.02 г. №5 «Об усилении эпиднадзора за сибирской язвой», в котором главам МО республики даны предложения принять конкретные меры о приведении сибиреязвенных скотомогильников в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами и нормами.
 
ТУ Роспотребнадзора по РТ сообщает, что независимо от срока давности захоронения, имеющийся сибиреязвенный скотомогильник является очагом заражения почвы особо опасной инфекцией. Сибиреязвенная палочка устойчива в объектах ОС и имеет длительный срок выживания (по некоторым данным более 200 лет).

"У них свои интересы"

Михаил Казаченко, руководитель "Стройпроект плюс" согласился побеседовать с журналистом ProKazan.ru начистоту.
 
- Михаил Дмитриевич, правда ли, что ЖК входит в зону скотомогильника?

- Да, входит, но нужно понимать, что могильник датируется примерно 1925 годом, последние захоронения там проводились в то же время примерно. А в начале 90-х могильник был обеззаражен с применением новых технологий и при участии специалистов Института сибирской язвы. Он уже не опасен.

- Вы намерены решать вопрос о сокращении санитарно-защитной зоны?

- Он уже решается. Спор тут не выявлено, в 2016 году земля поставлена на кадастровый учет, проект сокращения СЗЗ находится в республиканском Роспотребнадзоре. Они утвердят, внесут замечания, и отправят в федеральное ведомство. Думаю, 2-3 недели на это уйдет.

- А если не согласуют?

- А как они могут не согласовать? 30 лет уже этот могильник не представляет опасности... Между прочим, те, кто жалуется на нас, сами живут в этой зоне, парадоксально, правда? Причем, живут они ближе к могильнику, чем наше строительство. Очень странное поведение.

- А истинная, на ваш взгляд, причина возмущений тогда в чем?

- Там у жителей свой интерес. Трудно сказать, какой. Там выгребные ямы у многих расположены, прямо на земле, на которой вот мы строим. Может, этим недовольны.

Через 3 недели станет понятно, поддержит ли руководителя компании-застройщика Роспотребнадзор. 

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комментарии

Горожанин
0
24 марта 2021
07:27
Причина проста-- местные аборигены не хотят новых соседей из ЖК.

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06:00, 14.03.2021
Голый аргумент: мужчина разделся догола перед охранником в магазине, доказывая, что не воровал
17:34, 13.03.2021
Поссорился с женой, ушел из дома и исчез: пропавшего военного пенсионера нашли замерзшим у кладбища
17:02, 13.03.2021
10-летнюю девочку в тонкой майке и тапочках нашли на улице на морозе
15:58, 13.03.2021
Развод и тапочки - мои: юрист раскрыл легальный способ отобрать подарки у бывших
14:13, 13.03.2021
В ГИБДД рассказали, в какие дни недели и часы риск попасть в ДТП повышается
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В Москве задержали казанских активистов, отправившихся на форум «Объединенных демократов»
10:17, 13.03.2021
Умирал тихо, незаметно: родители близнецов заморили голодом 3-месячного младенца
08:25, 13.03.2021
По цене крутой иномарки: старую «копейку» выставили на продажу за 15 миллионов рублей
07:35, 13.03.2021
Хоккейного тренера отправили в тюрьму за смерть ребенка на катке
05:00, 13.03.2021
Осужден 78-летний пенсионер, надругавшийся над 6-летней девочкой, пришедшей его навестить
01:00, 13.03.2021
Рэкет образца 21 века: банда вымогала у ритуальщиков деньги за каждого погребенного
19:00, 12.03.2021
Специалисты рассказали, почему резко поднялись цены на бензин на АЗС
16:41, 12.03.2021
«В могиле были фото и конфеты»: неизвестная женщина разбрасывала фотографии мальчика на кладбище
15:58, 12.03.2021
Двое полицейских избили мужчину, который сделал им замечание по поводу неправильной парковки
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36-летняя женщина снимала порно с 10-летней дочкой, чтобы продавать в интернете
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Женщина неудачно поставила «уколы красоты» и начала получать угрозы
08:18, 12.03.2021
МВД объявило, что выплатит миллион рублей за помощь в поимке «убийцы в рясе» - схиигумена Сергия
08:01, 12.03.2021
Остаться в живых: 30-летний мужчина за одну ночь перенес 15 клинических смертей
05:00, 12.03.2021
Начался розыск одного из самых опасных маньяков в России, подозреваемого в 100 убийствах женщин
02:00, 12.03.2021
Писательницу из Казани Гузель Яхину российский историк обвинил в плагиате и незнании истории
19:00, 11.03.2021
Женщину, которая полгода держала в шкафу новорожденного ребенка, признали вполне вменяемой
13:52, 11.03.2021
Пожилая женщина умерла в троллейбусе в утренний час пик
10:54, 11.03.2021
Шестилетний мальчик, выпавший из окна больницы, скончался в реанимации
08:31, 11.03.2021
Няня Бобокулова, отрезавшая ребенку голову, выходит на свободу
07:50, 11.03.2021
Кому-то будет больше, а кому-то меньше: в России по-новому начнут давать пособия на детей
06:00, 11.03.2021
Госдума одобрила закон, который будет освобождать некоторых чиновников от наказания за коррупцию
19:00, 10.03.2021
Женщина узнала, что ее 14-летняя дочь беременна от отчима, не пережила позора и умерла
13:39, 10.03.2021
Роскомнадзор замедляет работу «Твиттер» в России: временно перестали работать сайты ряда ведомств
10:57, 10.03.2021
Бросилась в огонь, чтобы спасти сына: при пожаре частного дома погибли женщина и 7-летний ребенок
08:19, 10.03.2021
Эксперты предрекли небывалое подорожание квартирам в спальных районах Казани
07:38, 10.03.2021
«Не жди меня, мама»: из колоний и СИЗО больше никто не сможет дозвониться на волю
06:00, 10.03.2021
«Кости никто не найдет»: обнародована ранее неизвестная записка Скопинского маньяка
01:00, 10.03.2021
Продумал все до мелочей: задержан подросток, планировавший массовую стрельбу в школе из дедова ружья
19:00, 09.03.2021
25-летняя модель жестоко до полусмерти избила свою 81-летнюю бабушку-профессора
07:15, 09.03.2021
Аргентина выдала России преступника, укравшего в Казани чемодан со 160 миллионами рублей
06:55, 09.03.2021
11-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе вниз головой
05:15, 09.03.2021
В торговом центре током ударило четырехлетнюю девочку
14:17, 08.03.2021
Полицейского подозревают в убийстве ребенка в ночь на 8 марта
09:25, 08.03.2021
На трассе М-5 в аварии с фурой погибли семь человек
08:23, 07.03.2021
В России вступил в силу новый транспортный закон
05:00, 07.03.2021
«Потушил меня с пяти ударов»: популярная блогерша пожаловалась на избившего ее из-за стула пожарного
02:00, 07.03.2021
В Казани появится карбоновый полигон
19:00, 06.03.2021
Упавший бетонный забор раздавил женщин, отмечающих наступающее 8 марта
17:30, 06.03.2021
Молодому человеку проломили череп за слишком громкую музыку из автомобиля
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Больной раком пенсионер устроил побоище топором: ранил дочь, убил зятя и покончил с собой
07:45, 06.03.2021
К врачам обратился мужчина, который 18 лет жил с пулей в глазу
07:15, 06.03.2021
Прививаться новой российской вакциной «ЭпиВакКороной» жители РТ смогут со второй половины марта
00:01, 06.03.2021
Казань вместо столицы Франции примет турнир мировой серии «Большой шлем»
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Впервые в истории женщину переведут отбывать наказание в мужскую колонию
06:00, 05.03.2021
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Любовь до гроба: любовник убил мужа возлюбленной, расчленил его тело и спрятал
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Глава Нижнего Новгорода выписал рабочим муниципальных предприятий премию в 300%
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Очень строгий режим: задержано начальство колонии, в которой зверски пытали заключенных
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«Это пирожное для волка»: стая волков разорвала собаку, это попало на видео
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Жизнь по-новому: какие законы изменятся в марте 2021 года
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«Микс Стамбула и Парижа»: Казань попала в десятку городов, способных заменить поездки за рубеж