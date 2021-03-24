В Татарстане надумали построить новый жилой комплекс. Дело нужное и хорошее, если бы не одно "но": строительство решили провести прямо в санитарной зоне сибиреязвенного могильника. Против застройки в защитной зоне выступили жители. Когда начали разбираться в сути конфликта, выяснилось, что исполком Набережных Челнов - а именно там хотят строить ЖК - выдал разрешение на строительство жилья в этом месте, но разрешение странное и спорное. Сейчас оно отозвано. Речь идет о строительстве в 68-м микрорайоне.

Журналист ProKazan. поговорил с застройщиком и ученым аграрного университета чтобы понять, опасно ли строительство для людей, и почему компания не боится возводить дом на месте захоронения трупов животных с сибирской язвой.

Нашли компромисс

Компания "Стройпроект плюс" осталась недовольна отзывом разрешения. Почему? Да потому, что застройщик уже все вопросы уладил, и отказываться от идеи построить жилой комплекс не намерен.

Михаил Казаченко, руководитель "Стройпроект плюс":

" Мы приобрели право аренды на законном аукционе, уже начали освоение участка, но столкнулись к неприязненным отношением местных жителей. На нас постоянно давят, пишут жалобы, завалили ими все органы и службы".

Руководитель компании заявил, что готов идти на компромиссы и договариваться.

В частности, уступкой он считает сокращение количества квартир, которые планировалось построить. Дополнительно предлагается построить в ЖК и детский садик, а также дорогу. Предлагается даже провести канализационные коммуникации в микрорайоне. Все упирается только в то, что разрешения от санитарного врача нет. Именно Роспотребнадзор России должен своим решением уменьшить территорию зоны скотомогильника сибирской язвы, а такого решения принято не было и вряд ли его примут, учитывая опасность, которую таит в себе такой скотомогильник.

Нужно отметить, что на сегодняшний день, в опасную зону попадают и будущие жилые дома, и весь микрорайон, и даже производственный сектор.

У застройщика есть шансы?

Само понятие "скотомогильник" звучит угрожающе. Это специальное место, в котором производились захоронения биоотходов, трупов птиц, животных. В данном случае речь о сибиреязвенном могильнике, то есть тут захоронены останки животных, зараженных сибирской язвой. Защитная зона представляет собой место вокруг захоронения и в ней действуют свои, особые правила. Зачем? Чтобы избежать распространения смертельного заболевания среди людей и животных.

Именно такая зона и установлена в Татарстане.

Мы поговорили с молодым ученым, доцентом кафедры аграрного университета Поволжья Романом Старшовым.

- Могут ли застройщики "порешать" вопрос с Роспотребнадзором?

- Для того, что установить зону или изменить ее границу, нужно работать не с территориальным управлением Роспотребнадзора. Тут нужно предоставить пакет документов федералам, фактически - главному санитарному врачу Анне Поповой. Если они согласятся уменьшить границы, то сами передадут сведения об этом в Росреестр. Но я сильно сомневаюсь, что кто-то в здравом уме будет уменьшать границы защитной зоны в Татарстане.

- А какие способы еще есть?

- Ну можно попробовать убедить санитарных врачей, что в зоне не опасно. Для этого нужно 50 дней ежедневно производить измерения уровней загрязнения, надо доказать, что уровень физического воздействия на воздух на границе СЗЗ равен или ниже гигиенических нормативов. Можно внедрять современные технологии очистных сооружений, но с сибиреязвенным могильником такое вряд ли пройдет.

- А что нельзя делать в такой зоне?

- Да в том и дело, что практически ничего нельзя. Ее и создают для того, чтобы ограничить там деятельность человека для его же безопасности. Не допустимо строить в защитной зоне дома, жилье, курорты и санатории, дачи, разбивать огороды, строить спортивные объекты и детские сады, школы. Нельзя разместить тут объекты по хранению медикаментов - те же аптеки нельзя. Продовольственные магазины и склады запрещены в СЗЗ, сооружения для подготовки питьевой воды. Тут нельзя пасти коров и коз, косить траву, забирать из зоны землю и вывозить ее куда-либо в другое место.

- А что-нибудь можно?

- Можно, но нужно ли... Допускается с массой оговорок строить тут административные здания, мотели, конструкторские бюро, электростанции. Можно газопровод или нефтепровод провести, заправку поставить, станцию техобслуживания.

- То есть ЖК в такой зоне будет вне закона?

- Думаю, да, и я бы на месте застройщика сто раз подумал, готов ли взять на себя даже не финансовую или административную, а моральную ответственность за то, что может случиться с людьми...

Мина замедленного действия

Скотомогильники многие специалисты называют именно так - минами замедленного действия. На территории России насчитывался 3871 учтенный скотомогильник. 30% из этого списка — бесхозные, то есть, никто не контролирует их состояние. Но масштабы захоронений павшего скота по всей стране намного шире.

По некоторым оценкам, число только сибиреязвенных захоронений в России может достигать 35 тысяч.

Для устройства скотомогильника уже по традиции выбирают высоко расположенные участки, не подверженные подтоплениям. Но именно это и привлекает застройщиков. Такие участки особо ценятся среди строителей. Такие конфликты - не редкость в Новой Москве, в Калужской области. Вот теперь и в Татарстане встал ребром вопрос - строить или нет?

Рядом с Набережными Челнами есть пять могильников. Главным государственным санитарным врачом по Республике Татарстан принято Постановление от 26.03.02 г. №5 «Об усилении эпиднадзора за сибирской язвой», в котором главам МО республики даны предложения принять конкретные меры о приведении сибиреязвенных скотомогильников в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами и нормами.

ТУ Роспотребнадзора по РТ сообщает, что независимо от срока давности захоронения, имеющийся сибиреязвенный скотомогильник является очагом заражения почвы особо опасной инфекцией. Сибиреязвенная палочка устойчива в объектах ОС и имеет длительный срок выживания (по некоторым данным более 200 лет).

"У них свои интересы"

Михаил Казаченко, руководитель "Стройпроект плюс" согласился побеседовать с журналистом ProKazan.ru начистоту.

- Михаил Дмитриевич, правда ли, что ЖК входит в зону скотомогильника?

- Да, входит, но нужно понимать, что могильник датируется примерно 1925 годом, последние захоронения там проводились в то же время примерно. А в начале 90-х могильник был обеззаражен с применением новых технологий и при участии специалистов Института сибирской язвы. Он уже не опасен.

- Вы намерены решать вопрос о сокращении санитарно-защитной зоны?

- Он уже решается. Спор тут не выявлено, в 2016 году земля поставлена на кадастровый учет, проект сокращения СЗЗ находится в республиканском Роспотребнадзоре. Они утвердят, внесут замечания, и отправят в федеральное ведомство. Думаю, 2-3 недели на это уйдет.

- А если не согласуют?

- А как они могут не согласовать? 30 лет уже этот могильник не представляет опасности... Между прочим, те, кто жалуется на нас, сами живут в этой зоне, парадоксально, правда? Причем, живут они ближе к могильнику, чем наше строительство. Очень странное поведение.

- А истинная, на ваш взгляд, причина возмущений тогда в чем?

- Там у жителей свой интерес. Трудно сказать, какой. Там выгребные ямы у многих расположены, прямо на земле, на которой вот мы строим. Может, этим недовольны.

Через 3 недели станет понятно, поддержит ли руководителя компании-застройщика Роспотребнадзор.