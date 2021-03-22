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Фото Prokazan.ru

Ученые предупредили об опасности, которую представляют собаки для человечества

22.03.2021, 05:06 49 0 prokazan.ru

Ученые заявили о негативном влиянии собак на окружающую среду из-за употребления мяса. Так, на примере США ученые из Лос-Анджелеса посчитали: из-за потребления мяса на примерно 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30 процентов воздействия на окружающую среду в стране. В общей сложности углеродный след от собак сравнили с выхлопом от 13 миллионов автомобилей в течение года. 

Другой деятель науки из Нидерландов считает, что объем воздействия собак на окружающую среду зависит от того, где они живут. Так, собака весом от десяти до 20 килограмм за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны - в Китае и от 1,5 до 9,9 тонны - в Японии.

Еще одна женщина-ученый из США при этом убеждена, что не все так страшно, так как большое количество животных питается кормом из субпродуктов. Однако все ученые сходятся в одном: чтобы помочь экологии планеты, животных не стоит перекармливать, пишет lexpress.fr. 

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«Чудовищный нонсенс»: в Госдуме рассказали, чем может закончиться освобождение «скопинского» маньяка
09:25, 04.03.2021
Татарстан 8 марта вместе со всей страной сможет выбрать, кто должен поехать на «Евровидение-2021»
08:02, 04.03.2021
Очень строгий режим: задержано начальство колонии, в которой зверски пытали заключенных
05:00, 04.03.2021
Никого не пожалел: задержали подростка, которого подозревают в жестоком убийстве своей семьи
15:38, 03.03.2021
Женщина в Ленинградской области сделала глоток воды, которую купила в магазине, и впала в кому
09:01, 03.03.2021
Мошенники изобрели новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
06:00, 03.03.2021
Перед смертью пережил ад: выяснилось, что 5-летний мальчик, который умер на морозе, был изнасилован
15:37, 02.03.2021
Мужчина убил девушку, которая отказалась выйти за него замуж, а после покончил с собой
12:51, 02.03.2021
«Это пирожное для волка»: стая волков разорвала собаку, это попало на видео
05:00, 02.03.2021
Школьникам-выпускникам 2021 года официально упростили сдачу выпускных экзаменов
00:01, 02.03.2021
В Казани задержали бывшего руководителя поволжского Ростехнадзора и дважды вызвали ему «Скорую»
10:02, 01.03.2021
С 1 марта изменились правила начисления пособий на детей
10:02, 01.03.2021
В Нижнем Новгороде убили семью из четырех человек: спаслись отец и дочь
07:13, 01.03.2021
Жизнь по-новому: какие законы изменятся в марте 2021 года
05:00, 01.03.2021
«Микс Стамбула и Парижа»: Казань попала в десятку городов, способных заменить поездки за рубеж
22:52, 28.02.2021
Трое мужчин задушили беременную лосиху, а девушка снимала это в Инстаграм
22:11, 28.02.2021
Пытался драться с полицией: полуголый сынок депутата сбил людей на переходе
14:27, 28.02.2021
В ПФР рассказали, кому с начала марта 2021 года будут положены выплаты более 10 тысяч рублей
06:00, 27.02.2021
Женщина замерзла насмерть в буран по дороге из такси до подъезда
16:43, 26.02.2021
После взрыва газа в 12-этажном доме пострадали пять человек, одна женщина в тяжелом сотоянии
11:23, 26.02.2021
«Под завалами женщины, они кричат»: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв в многоэтажке
10:12, 26.02.2021
Пожилая женщина пыталась молотком убить 16-летнюю внучку
09:54, 26.02.2021
Нейрохирург рассказал, как справиться с паническими атаками во время коронавируса
12:04, 25.02.2021
Мужчина на входе в магазин пнул ногой в спину 52-летнего инвалида
17:53, 24.02.2021
Водитель спас людей из горящего торгового центра, подогнав пассажирский автобус к зданию