Ученые заявили о негативном влиянии собак на окружающую среду из-за употребления мяса. Так, на примере США ученые из Лос-Анджелеса посчитали: из-за потребления мяса на примерно 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30 процентов воздействия на окружающую среду в стране. В общей сложности углеродный след от собак сравнили с выхлопом от 13 миллионов автомобилей в течение года.

Другой деятель науки из Нидерландов считает, что объем воздействия собак на окружающую среду зависит от того, где они живут. Так, собака весом от десяти до 20 килограмм за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны - в Китае и от 1,5 до 9,9 тонны - в Японии.

Еще одна женщина-ученый из США при этом убеждена, что не все так страшно, так как большое количество животных питается кормом из субпродуктов. Однако все ученые сходятся в одном: чтобы помочь экологии планеты, животных не стоит перекармливать, пишет lexpress.fr.

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