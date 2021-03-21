В Казани спасатели освободили собаку, которая застряла в заборе. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Свидетели происходящего также опубликовали снимки с места событий. На них видно, что пес пытался пролезть через решетку, но ему не удалось. В итоге вызвали спасателей, они помогли освободить животное. Собака не пострадала, все закончилось хорошо, однако история вызвала у пользователей соцсетей неоднозначную реакцию:

"Посидела бы дня 3. Похудела и сама вылезла"

"Ну тык сразу бы и отвезли её в питомник,какие странные мчсники раз уж решили спасать спасали бы полностью"

"В Агрызе эти твари женщин жрут", - пишут татарстанцы.

Напомним, что накануне в соцсетях также появилась информация о страшном нападении бродячего животного на женщину в Агрызе. Пострадавшая получила травмы, ей потребовалась помощь медиков.