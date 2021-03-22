Весна в Казани традиционно несет с собой потопы: горожане снова жалуются на подземный переход, заполненный водой. Огромную лужу засняли в переходе на проспекте Амирхана. Вода уже приближается к уровню торговых точек, но убирать ее, судя по всему, никто не спешит.

"А что будет дальше? Если сейчас такое",- задаются казанцы вопросом.

Один из жителей города в комментариях высказал предположение о происхождении этих луж: по его мнению, проблема в неправильно сконструированных крышах из поликарбоната.

"А это потому, что мэрия одобрила проекты этих переходов и остановок. Кто делает так, чтобы с крыши из поликарбоната вода текла на плоские площадки, а с них на стены и внутрь перехода? Элементарно, кровлю сделать не умеют. Поэтому на стенах перехода белые соляные следы и плитка отваливается, переходы затапливает и на ступеньках лед. Почему нельзя было сделать вылет крыши хотя бы на 20...30 см дальше основания? Это не строители, а колхозники. Бездари!!! За такое растрачивание средств надо судить мэра и лично с него требовать возмещения за растрату на нерациональный проект. Не смотря на все это, деньги гребут с аренды киосков в этой яме, а люди получают травмы. Есть возможность все исправить, переделайте навесы и сделайте отвод воды от входа перехода",- пишет казанец в сообществе Казань Город.

Напомним, на днях в редакцию ProKazan.ru также поступила жалоба от жителей Адмиралтейской слободы: там на голову прохожих в любой момент может упасть примерзшая к проводам глыба льда. Убирать ее никто не спешит.