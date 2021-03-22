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Фото скриншот с видеозаписи

Затопленный переход на проспекте Амирхана засняли в Казани

22.03.2021, 06:01 85 1 prokazan.ru

Весна в Казани традиционно несет с собой потопы: горожане снова жалуются на подземный переход, заполненный водой. Огромную лужу засняли в переходе на проспекте Амирхана. Вода уже приближается к уровню торговых точек, но убирать ее, судя по всему, никто не спешит. 

"А что будет дальше? Если сейчас такое",- задаются казанцы вопросом. 

Один из жителей города в комментариях высказал предположение о происхождении этих луж: по его мнению, проблема в неправильно сконструированных крышах из поликарбоната.

"А это потому, что мэрия одобрила проекты этих переходов и остановок. Кто делает так, чтобы с крыши из поликарбоната вода текла на плоские площадки, а с них на стены и внутрь перехода? Элементарно, кровлю сделать не умеют. Поэтому на стенах перехода белые соляные следы и плитка отваливается, переходы затапливает и на ступеньках лед. Почему нельзя было сделать вылет крыши хотя бы на 20...30 см дальше основания? Это не строители, а колхозники. Бездари!!! За такое растрачивание средств надо судить мэра и лично с него требовать возмещения за растрату на нерациональный проект. Не смотря на все это, деньги гребут с аренды киосков в этой яме, а люди получают травмы. Есть возможность все исправить, переделайте навесы и сделайте отвод воды от входа перехода",- пишет казанец в сообществе Казань Город.

Напомним, на днях в редакцию ProKazan.ru также поступила жалоба от жителей Адмиралтейской слободы: там на голову прохожих в любой момент может упасть примерзшая к проводам глыба льда. Убирать ее никто не спешит. 

ЖКХ Жалобы Казань
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комментарии

Горожанин
0
22 марта 2021
06:48
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06:00, 05.03.2021
Подросток, который зарубил топором родителей и сестру, объяснил, как и почему решился на это
13:40, 04.03.2021
Любовь до гроба: любовник убил мужа возлюбленной, расчленил его тело и спрятал
11:44, 04.03.2021
Глава Нижнего Новгорода выписал рабочим муниципальных предприятий премию в 300%
11:18, 04.03.2021
«Чудовищный нонсенс»: в Госдуме рассказали, чем может закончиться освобождение «скопинского» маньяка
09:25, 04.03.2021
Татарстан 8 марта вместе со всей страной сможет выбрать, кто должен поехать на «Евровидение-2021»
08:02, 04.03.2021
Очень строгий режим: задержано начальство колонии, в которой зверски пытали заключенных
05:00, 04.03.2021
Никого не пожалел: задержали подростка, которого подозревают в жестоком убийстве своей семьи
15:38, 03.03.2021
Женщина в Ленинградской области сделала глоток воды, которую купила в магазине, и впала в кому
09:01, 03.03.2021
Мошенники изобрели новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
06:00, 03.03.2021
Перед смертью пережил ад: выяснилось, что 5-летний мальчик, который умер на морозе, был изнасилован
15:37, 02.03.2021
Мужчина убил девушку, которая отказалась выйти за него замуж, а после покончил с собой
12:51, 02.03.2021
«Это пирожное для волка»: стая волков разорвала собаку, это попало на видео
05:00, 02.03.2021
Школьникам-выпускникам 2021 года официально упростили сдачу выпускных экзаменов
00:01, 02.03.2021
В Казани задержали бывшего руководителя поволжского Ростехнадзора и дважды вызвали ему «Скорую»
10:02, 01.03.2021
С 1 марта изменились правила начисления пособий на детей
10:02, 01.03.2021
В Нижнем Новгороде убили семью из четырех человек: спаслись отец и дочь
07:13, 01.03.2021
Жизнь по-новому: какие законы изменятся в марте 2021 года
05:00, 01.03.2021
«Микс Стамбула и Парижа»: Казань попала в десятку городов, способных заменить поездки за рубеж
22:52, 28.02.2021
Трое мужчин задушили беременную лосиху, а девушка снимала это в Инстаграм
22:11, 28.02.2021
Пытался драться с полицией: полуголый сынок депутата сбил людей на переходе
14:27, 28.02.2021
В ПФР рассказали, кому с начала марта 2021 года будут положены выплаты более 10 тысяч рублей
06:00, 27.02.2021
Женщина замерзла насмерть в буран по дороге из такси до подъезда
16:43, 26.02.2021
После взрыва газа в 12-этажном доме пострадали пять человек, одна женщина в тяжелом сотоянии
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«Под завалами женщины, они кричат»: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв в многоэтажке
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Пожилая женщина пыталась молотком убить 16-летнюю внучку
09:54, 26.02.2021
Нейрохирург рассказал, как справиться с паническими атаками во время коронавируса
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Мужчина на входе в магазин пнул ногой в спину 52-летнего инвалида