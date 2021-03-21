В редакцию ProKazan.ru обратилась жительница Казани с очередной жалобой на коммунальщиков. В этот раз угроза в прямом смысле нависла над жителями Адмиралтейской слободы - в виде комка льда на проводах.

"Уже шестой день, с понедельника 15 марта над тротуаром, ведущим к остановке ул.Адмиралтейская, возле дома 35а по улице Клары Цеткин висит глыба льда. Она потихоньку откалывается, обрастает новыми сосульками. А под ней ходят люди. И не все, особенно дети и пожилые, смотрят наверх",- рассказала наша собеседница.

Женщина также отметила, что обращения в управляющую компанию "Заречье", сервис "Открытая Казань", Комитет внешнего благоустройства не дали никаких результатов - опасная глыба по-прежнему висит.

"Даже телеканал Эфир проигнорировал эту информацию, хотя на днях там обсуждалась подобная тема. Кто-то уже оставил заявку на Госуслугах РТ в разделе Народный Контроль, но и там она до сих пор со статусом "В работе". ТУПИК!!!", - негодует горожанка.

Напомним, в воскресенье в Казани произошел крупный пожар: из-за пригоревшей еды в кафе вспыхнул ЦУМ.