Врачи из Санкт-Петербурга заявили об серьезных последствиях для здоровья у детей, которые бессимптомно переболели ковидом.

Первые случаи нетипичных заболеваний у детей были отмечены еще в мае, пишет spbdnevnik.ru со слов главврача Первой детской больницы. Пациентов - от младенцев до подростков - привозили с различными симптомами из других больниц. Всех объединяла уверенность, что они не болели коронавирусом, отсутствие инфекции подтверждал и ПЦР-тест.

У детей наблюдалась сыпь неизвестного происхождения, а также перитониты и Кавасаки-подобный синдром - тяжелое полиорганное нарушение, болезнь "бьет" сразу по ряду органов и систем. Медики отмечают, что у большинства детей при этом не было тяжелых хронических патологий. Прояснить ситуацию получилось после того, как пациентам провели тест на иммуноглобулины G: выяснилось, что все они болели коронавирусом бессимптомно, то есть не догадывались об этом. Симптомы у детей проявлялись уже в "постковидном" периоде, в течение полугода после болезни.

Теперь медики уверены, что детей, переболевших коронавирусом и имеющих после болезни нетипичные симптомы, нужно внимательно наблюдать: так, из 20 пациентов, поступивших в больницу, 9 были в критическом состоянии, один ребенок находится в реанимации.

О ковидной сыпи у маленьких пациентов уже сообщал и врач из Казани: Ильдус Лутфуллин показывал, как она выглядит у детей. А летом 2020 года в Москве от Кавасаки-подобной болезни, ассоциированной с COVID-19, умерла двухлетняя девочка.