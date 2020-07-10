Казанский врач показал, как выглядит сыпь на теле болеющих коронавирусом детей

Казанский врач Ильдус Лутфуллин, заведующий отделением педиатрии детской больницы №1 и доцент кафедры педиатрии и неонатологии КГМА в своем "Инстаграм" показал, как выглядит сыпь на теле ребенка, больного коронавирусом.

"Ковид, может иметь разные клинические проявления. Иногда это просто ОРВИ, иногда пневмония, иногда кишечная инфекция (чаще энтерит, реже - гемоколит, когда в стуле есть примесь крови, один такой случай у нас был). Редкое проявление ковида - это экзантема, сыпь. <...> Этот ребенок был у нас более месяца назад: я сначала думал, что это скарлатина (похоже), но в итоге это оказался ковид", - написал медик.

Также Лутфуллин привел результаты наблюдения по коронавирусу американского аналога Роспотребнадзора.

"Согласно данным CDC, из почти что 2 млн. их наблюдений сыпь бывает примерно у двух процентов болеющих. Она бывает очень разная: папулы, уртикарная сыпь, везикулы, пурпура и экзантема, возомжна энантема и т.д. и т.д. Короче самые разные пупырышки. Испанские врачи под редакцией British Journal of Dermatology опубликовали большой красивый атлас сыпи при ковид, есть бесплатно в интернете", - рассказал врач.

В диалоге с подписчиками врач также отметил, что сыпь держалась несколько дней, а затем прошла сама.

Напомним, что ранее в Казани у женщины с коронавирусом родились двойняшки с пневмонией.