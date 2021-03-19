Специалисты Госкомитета по биоресурсам Республики Татарстан уверены, что регион столкнется с массовым мором рыбы. Потери, по предварительным оценкам, могут существенно превысить данные прошлого года. А все дело - в слишком снежной зиме, уверены эксперты.

Начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Мустакимова заявила, что обилие снега позволяет предполагать, что и дальше ситуация будет складывать непросто.

По ее словам, понять, как чувствует себя рыба под плотным ледяным слоем, сложно, но очевидно, что мор будет иметь место. Оценить ситуацию более точно можно будет только после вскрытия ледяного покрова.

Эксперты, опираясь на данные прошлых лет, не испытывают оптимизма в этом году: есть все основания предполагать, что мор будет значительным.