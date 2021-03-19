Популярный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев сыграл главную роль в новом сериале "Чикатило". Премьера состоялась 18 марта в онлайн-кинотеатре Okko. После премьеры актер рассказал, легко ли ему далась работа над такой ролью.

Сериал из 8 серий повествует о двойной жизни, которую вел маньяк Андрей Чикатило. За 10 лет его жертвами стали 50 человек. Следователи долго не могли понять, что все убийства - дело рук одного и того же человека, убийства не могли связать между собой и объединить в одно дело. Ловили маньяка всем СССР, с привлечением лучших криминалистов и психиатров.

Режиссером стал Сарик Андреасян. До премьеры держали в строжайшей тайне, кто сыграл главную роль. В день премьеры стало понятно - в образ жестокого убийцы вжился Дмитрий Нагиев.

Актер признался, что очень долго сомневался, играть ли злодея. В жизни он позитивный человек, он не умеет и не любит играть мерзких типов. Но именно эти сомнения помогли ему определиться:

"Как ни странно, именно это и помогло мне понять всю глубину мерзости данного персонажа", - отметил Нагиев.

В процессе съемок, по признанию Дмитрия, ему часто было "отвратительно и страшно". Но актер считает, что фильм станет откровением и настоящей бомбой для телезрителей.