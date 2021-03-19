В припаркованном у дома автомобиле в Туле нашли тела двух женщин и грудного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета по Тульской области.

Назначены экспертизы, которые должны показать, почему скончались люди. В прокуратуре сообщили, что в "Додж Караван" погибли женщина 1988 года рождения, ее подруга 1985 года рождения и ребенок, которому едва исполнилось 6 месяцев.

Предварительно считают, что умерли все трое, отравившись токсичными веществами, поступившими в салон во время работы двигателя - выхлопными газами.

Полицию вызвали местные жители, которые обратили внимание, что в припаркованном авто двое взрослых на передних сидениях долгое время находятся без движения. Ребенок был на руках одной их женщин.