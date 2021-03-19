В столице Татарстана экологи нашли огромных размеров несанкционированную свалку. Располагается она на улице 3-й Станционной, включает в себя строительные и ремонтные отходы. Площадь свалки равна площади солидного профессионального футбольного поля - 5 430 квадратных метров. Объем хранилища отходов составил около 8 150 кубических метров.

О наличии гигантской помойки в черте города экологам в управление Минэкологии РТ сообщили граждане. Уже удалось выяснить, что земля под свалкой - муниципальная. Составлен административный протокол.

За прошлый год в республике ликвидировано более полутора тысяч нелегальных свалок. Сумма штрафов за нарушение природоохранного законодательства в регионе за год превысила 13 миллионов рублей.