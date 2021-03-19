Неизвестные люди в Казани засунули небольшую собачку в пакет и выбросили на улице. Песик не мог освободиться из завязанного на шее пакета, не мог убежать, лежал на дороге, скулил и ждал помощи.

Собачку нашел сотрудник близлежащего приюта "Помоги дворняге". Он шел на работу и увидел несчастное животное в пакете. Молодой человек освободил собаку и отметил, что ей повезло - трактор, который чистит улицу, еще не успел тут проехать, иначе помочь животному было бы уже никак нельзя.

Пребывание в пакете не прошло для собачки без последствий: у нее сильный стресс, нервный срыв, она дрожит всем телом, отказывается пищи и воды. Сейчас зоозащитники ищут малышке новых хозяев, которые согласятся принять питомца на условиях стерилизации.

История собачки в пакете так взволновала социальные сети, что отзывы насчитываются сотнями. В большинстве случаев история вызвала недоумение - какие звери могли сотворить подобное? Одно дело оставить собаку на улице, и совсем другое - заведомо лишить ее возможности убежать, защититься и выжить.