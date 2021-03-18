Первые беспилотные автомобили выйдут на российские дороги уже в этом году. План развития высокоавтоматизированных транспортных средств составлен Минтрансом и утвержден в Правительстве России.

Тестовыми площадками для испытаний, как поведут себя беспилотники, выбраны несколько регионов. Известно, что такой транспорт появится на улицах Москвы, Петербурга и Татарстана.

Теперь экспертам предстоит определить, какими будут предельные тарифы ОСАГО для таких автомобилей и разработать механизм оплаты штрафов. Это на тот случай, если беспилотник нарушит правила дорожного движения.