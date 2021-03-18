"Тихий хоккей" может навсегда уйти из Казани. Уникальный спортивный и социальный проект - хоккейная команда слабослышащих "Пересвет" попала в тяжелое материальное положение.

Появилась команда за счет средств президентских грантов, но полученные средства подошли к концу, сообщает "Татар информ" со ссылкой на руководителя команды Сергея Петрова.

У команды уже сейчас нет денег, чтобы поехать 22 апреля на Чемпионат России по версии Федерации спорта глухих. Спортсмены отправили письмо Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Они уже начали самостоятельно искать спонсоров.

"Пересвет" — уникальный для России проект. Чтобы команда заиграла, потребовалось разработать особую методику. Когда спортсмены не воспринимают информацию на слух, им рисуют схему игры, рисуют ошибки каждого. Тренеры говорят, что мотивация и игровые эмоции у этих спортсменов на порядок выше, чем у всех остальных.