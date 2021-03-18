Следователи СК задержали мужчину, которого подозревают в убийстве товарища. По предварительной версии, двое жителей Волгоградской области решили устроить посиделки. Но один из товарищей начал критиковать другого за то, что он неправильно режет сало.

38-летний хозяин застолья не стерпел такой несправедливой, по его мнению, критики, и, когда словесные аргументы закончились, несколько раз ударил друга ножом. От ран товарищ скончался на месте.

Мужчина свою вину полностью признал, сообщают в СУ СК, но еще не раз на допросе подчеркнул, что "сало он все равно резал правильно". Подозреваемого арестовали на 2 месяца, уже предъявлено обвинение в убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы.