В Сочи уголовное дело в отношении пары педофилов, которые два года развращали малолетнюю дочь. О случившемся случайно узнала учительница школьницы.

40-летний муж и 38-летняя жена неоднократно вдвоем совершали в отношении маленькой дочери насильственные действия сексуального характера. При этом мать потерпевшей убеждала ее, что такое поведение – норма. Девочка не могла никому рассказать, так как боялась и только в конце 2020 года сообщила учительнице, та в свою очередь обратилась в полицию.

Как сообщает «КП-Кубань», со ссылкой на местный следком, девочка сейчас находится в реабилитационном центре. Ее родители под стражей, решается вопрос о лишении родительских прав.

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