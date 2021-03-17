В Татарстане на 17 марта зарегистрировано еще пять случаев смертей от последствий коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Так, скончались три женщины 86, 81, 75 лет и двое мужчин 67 и 62 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии ковида в Татарстане умерло 388 человек.

В марте 2020 года редакция Prokazan.ru начала собирать материал со всеми новостями о коронавирусе. Вспомним, как развивались события. Там и первые заболевшие, и обращение президента России, и первые пугающие новости о неизвестном вирусе, и пустые улицы когда-то многолюдной Казани. Как начиналась пандемия.

К другим новостям:

- Главное здание Казанского федерального университета эвакуировали, сработала сигнализация.

- «Видео, как из 90-х»: на Баумана в Казани собралась огромная очередь за бесплатным шашлыком.