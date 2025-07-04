Биологи показали, как гормоны плаценты изменили структуру человеческого мозга

Ученые выяснили, что гормоны, вырабатываемые плацентой в утробе матери, могли сыграть ключевую роль в эволюции человеческого мозга. Это исследование, опубликованное в журнале Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews, предполагает, что гормоны, такие как эстрогены и тестостерон, влияющие на развитие мозга, могут быть важным фактором в увеличении его размера и сложности.

Человеческий мозг значительно больше, чем у других приматов: его объем составляет 1250-1650 кубических сантиметров, тогда как у шимпанзе — всего 280-500 кубических сантиметров. Ученые долго не могли объяснить, какой биологический механизм способствовал такому росту мозга. Однако исследователи из Кембриджского университета предполагают, что гормоны плаценты могли сыграть важную роль в этом процессе. Тестостерон, например, способствует увеличению числа клеток в коре головного мозга, что отвечает за память и обучение.

Исследования показали, что у людей концентрация этих гормонов значительно выше, чем у других приматов. У беременных женщин уровень эстрогена в 4-5 раз выше, чем у горилл и шимпанзе. Это, по мнению ученых, могло стать ключом к эволюции большого мозга.

Кроме того, высокая концентрация эстрогенов помогала смягчать агрессивность и конкуренцию, способствуя созданию более стабильных социальных групп. Это дало людям возможность строить большие и сплоченные сообщества, что способствовало развитию культуры и сложного мозга.

Таким образом, гормоны плаценты сыграли важную роль не только в развитии мозга, но и в социальных аспектах жизни человека, что стало основой для дальнейшего эволюционного прогресса.

Источник: kazanonline24.ru