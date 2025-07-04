Норвежские ученые выяснили, как ходьба помогает предотвратить боль в спине

Исследование Норвежского университета показало, что ежедневные пешие прогулки могут существенно снизить риск хронической боли в пояснице. Если человек ходит по 1,5 часа в день, это снижает вероятность возникновения люмбалгии (болей в нижней части спины) на 23%.

Ходьба является доступным способом физической активности, но до сих пор не было точных рекомендаций по продолжительности прогулок для профилактики болей в спине. Ученые из Норвегии решили исследовать, сколько времени нужно гулять, чтобы снизить риск возникновения болей.

В исследовании участвовали 11 194 человека старше 20 лет, 58,6% из которых были женщины. Участники носили акселерометры для измерения продолжительности и интенсивности их ежедневной ходьбы. В среднем продолжительность прогулок составляла около 1 часа 44 минут в день.

Через 4,2 года наблюдений у 14,8% участников развилась хроническая боль в пояснице. Те, кто ходил от 101 до 124 минут в день, снижали риск болей на 23%, а те, кто гулял более 125 минут, — на 24%. В сравнении с теми, кто гулял менее 78 минут в день, это означало значительное снижение риска.

Эти данные подтверждают, что регулярная физическая активность важна для здоровья спины и могут быть использованы для профилактики болей в пояснице в рамках общественного здравоохранения. Ходьба не только снижает риск боли, но и приносит другие полезные эффекты для здоровья.

Источник: kazanonline24.ru