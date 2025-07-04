Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Норвежские ученые выяснили, как ходьба помогает предотвратить боль в спине

Норвежцы рассказали, как правильно ходить для з...

Подписаться на Дзен.канал

Исследование Норвежского университета показало, что ежедневные пешие прогулки могут существенно снизить риск хронической боли в пояснице. Если человек ходит по 1,5 часа в день, это снижает вероятность возникновения люмбалгии (болей в нижней части спины) на 23%.

Ходьба является доступным способом физической активности, но до сих пор не было точных рекомендаций по продолжительности прогулок для профилактики болей в спине. Ученые из Норвегии решили исследовать, сколько времени нужно гулять, чтобы снизить риск возникновения болей.

В исследовании участвовали 11 194 человека старше 20 лет, 58,6% из которых были женщины. Участники носили акселерометры для измерения продолжительности и интенсивности их ежедневной ходьбы. В среднем продолжительность прогулок составляла около 1 часа 44 минут в день.

Через 4,2 года наблюдений у 14,8% участников развилась хроническая боль в пояснице. Те, кто ходил от 101 до 124 минут в день, снижали риск болей на 23%, а те, кто гулял более 125 минут, — на 24%. В сравнении с теми, кто гулял менее 78 минут в день, это означало значительное снижение риска.

Эти данные подтверждают, что регулярная физическая активность важна для здоровья спины и могут быть использованы для профилактики болей в пояснице в рамках общественного здравоохранения. Ходьба не только снижает риск боли, но и приносит другие полезные эффекты для здоровья.

Источник: kazanonline24.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

РПЦ объясняет, зачем целуют руку батюшки и иконы

Интересное в Казани

день назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

нимфы клопов

Не у нас

день назад

РПЦ объяснила, когда молиться на коленях недопустимо

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Авиастроительный vs Приволжский: показываем, где в Казани лучше покупать жильё

монтаж наружной канализации в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Палеогенетики расшифровали геном древнего египтянина

Не у нас

день назад

Священники объясняют, когда Господь забирает человека к себе

Не у нас

7 часов назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Не у нас

7 часов назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Не у нас

8 часов назад

Священники рассказали, о чем не стоит говорить на исповеди
Новости Казани
15 часов назад

Более 250 жителей под Казанью остались без газа

В поселке Новая Константиновка под Казанью боле...

Не у нас

34 минуты назад

Норвежские ученые выяснили, как ходьба помогает предотвратить боль в спине

Интересное в Казани

день назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

Не у нас

час назад

Биологи показали, как гормоны плаценты изменили структуру человеческого мозга

Не у нас

2 часа назад

Женщины находят мужчин с полнотой привлекательными
​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 не...
Новости Татарстана
день назад

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

Не у нас

7 часов назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Не у нас

7 часов назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Не у нас

7 часов назад

Туристы активнее выбирают курорты Абхазии

Контракт как билет в будущее: как устроена сист...
Интересное в Казани
6 дней назад

Контракт как билет в будущее: как устроена система поддержки контрактников в Татарстане