16 марта ночью по номеру пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в Казани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Прибывшие пожарные установили, что горит квартира на пятом этаже, с помощью маски спасатели вывели 50-летнего мужчину. После осмотра медиков его отпустили. В 00:11 ликвидация открытого горения.

По предварительной причине пожар произошел из-за поджога.

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