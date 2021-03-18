Комментарий банка «Открытие» по курсу рубля

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, продолжают укрепление к доллару США. Рубль по отношению к доллару пробил важный уровень сопротивления 73,1 рублей, а в случае преодоления отметки 72,6 – минимального курса с августа 2020 г. – будет открыта дорога к дальнейшему укреплению российской валюты в диапазон 70,6-72 рубля за доллар.

В поддержку рубля сейчас выступает сохранение высоких цен на основные экспортные товары и начало налогового периода в России. До конца марта в бюджет может быть выплачено до 2,6 трлн рублей. Поддержать рубль также может Банк России, если ключевая ставка будет оставлена без изменения, а также снижение оценки рисков введения санкций на российский госдолг.

Укрепление рубля к евро может носить даже более выраженный характер, чем к доллару. Европейская экономика уже скоро может столкнуться с новым раундом введения/продления жестких эпидемиологических мер на фоне наблюдаемого очередного всплеска заболеваемости коронавирусом и недостаточных темпов вакцинации. Это обусловит более длительное сохранение стимулирующих монетарных мер в Еврозоне и будет способствовать ослаблению единой европейской валюты.

На конец весны котировки доллара ожидаются на уровне 71-72 рубля за доллара, евро – 84-85 рубля за евро.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.