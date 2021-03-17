В Казани 16 марта произошло ДТП с участием пешехода, после которого водитель скрылся с места. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

В 09:30 на улице Адоратского у дома №21, по предварительным данным, при движении задним ходом неустановленный водитель не заметил 85-летнюю пенсионерку и сбил ее. После чего уехал с места ДТП. В результате пенсионерка получила закрытый перелом плечевой кости.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

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