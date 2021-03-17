16 марта около 10 вечера по номеру экстренных спецслужб поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире Казани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Спасатели выезжали по адресу Ибрагимова, 19. Там обнаружили 26-летнюю девушку, ее отвезли в городскую больницу №7 с отравлением угарным газом средней степени тяжести. По предварительной причине это произошло из-за слабой тяги в дымоходе газового водонагревателя.
На данный момент прокуратура Казани проводит проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.
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