Налоговые органы с сегодняшнего дня имеют расширенный доступ ко всему, что ранее называлось банковской тайной.

Банки с 17 марта 2021 года в течение трех суток после запроса из налоговой обязаны предоставить инспекторам копии паспортов своих клиентов, доверенностей на распоряжение деньгам, копии договоров на открытие счетов и заявлений на их закрытие. Также налоговая может потребовать из банка образцы подписей клиентов, оттиски печатей (если речь об организации).

Кроме того банки обязаны предоставлять налоговой информацию о любых операциях за любые периоды, о выгодоприобретателях, представителях по первому же запросу.

Нововведение направлено на повышение контроля за денежными операциями и потоками граждан и организаций. Уже скоро практика покажет приблизительный объем недекларируемых доходов.

В ФНС заверили, что бояться новшества стоит только тем, кто всеми путями пытается уйти от уплаты налогов. Добросовестным плательщикам доступ ФНС к их банковской тайне ничем не грозит. Помимо того, закон по-прежнему не позволяет налоговой получить быстрого доступа к выпискам по операциям физических лиц.

Также в ФНС заверили, что все тайны, которые они узнают от банкиров, будут тщательно охраняться налоговой, чтобы не допустить утечки такого рода сведений в свободный доступ.