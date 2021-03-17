В поселке под Тамбовом пять человек погибли в результате взрыва телевизора. Тела четверых мужчин и одной женщины нашли в квартире в поселке Филатовский.

Оказалось, что среди погибших - хозяин дома (50 лет), два его родных брата (1959 и 1967 годов рождения), а также их друзья - мужчина 1964 года и женщина 1975 года рождения.

Большая компания что-то отмечала и после дозы алкоголя приняла решение заночевать вместе, благо, гостеприимный хозяин не возражал. Ночью по непонятным причинам взорвался телевизор, начался пожар, из-за сильного дыма люди не смогли покинуть помещение. Все погибли.

Расследование курирует прокуратура Тамбовской области. По факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.