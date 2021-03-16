В редакцию ProKazan.ru обратился казанский предприниматель Масхут Усманов, поведавший личную историю успеха и предательства.

Масхут Усманов мечтал об успешном бизнесе, который прокормит и его, и его семью. Но он, воспитанный в жестких рамках кодекса поведения мусульманина, и представить не мог, чем завершится его затея.

"Хлеб надломили, думал, братья навек"

В 2017 году Масхут познакомился через знакомых с молодым выходцем из Турции. Амбициозный молодой человек по имени Мехмет рассказал, что имеет большой опыт работы в отелях и предложил жителю Казани солидарно объединить средства и начать совместный бизнес - открыть кафе турецкой национальной кухни.

Идея показалась интересной, тем более, что женат Мехмет на жительнице Казани, есть общие знакомые, да и впечатление 28-летний молодой человек на Масхута, находящегося в предпенсионном возрасте, произвел самое положительное.

Решено - сделано

- Сложились мы по 200 тысяч, нашли помещение в аренду у Колхозного рынка, на Московской, 40. А что - центр города, хорошие перспективы. Денег поначалу было мало, мы с ним решили делать ремонт своими руками. Так вот вдвоем и трудились - отбивали старую штукатурку, вывозили мусор. Обедали с ним тут же, на месте, буквально с одной тарелки... Он сразу назвался истинным мусульманином. А я воспитан так, что раз хлеб преломили мужчины, то все - они братья. И он знал об этом, конечно... Мне показалось немного странным, правда, тогда я не придал значения одной детали: Мехмет мне руки целовал, "баба" называл (с турецкого - "отец"). Неловко как-то было, но мало ли - турецкие традиции, может...

- А потом что-то изменилось?

- Да, скоро мы смогли нанять рабочих, дела пошли веселее. Я ему доверял как себе, то есть полностью. Он уезжал в Турцию какие-то вопросы с документами улаживать, за это время я полностью закупил оборудование для кухни, сделал вентиляцию, собрал мебель... А потом выяснилось, что Мехмет погряз в долгах. И началось...

Долги и кредиторы

Сначала жителя Казани начали беспокоить звонки из банков Турции. Банкиры разыскивали своего должника, который покинул страну и не вернул займы. Должником, со слова Усманова, оказался его турецкий партнер. Но всякое бывает, подумал мужчина.

- Он как-то уже в 2018 году по зиме мне сказал:"Баба, я тут немного денег взял из кассы". Ну, наверно, крепко прижали банки, подумал я. Надо долги вернуть. Разрешил, попросил записать, сколько взял, чтобы потом не запутаться. Но прошел месяц, другой, а его супруга, выполнявшая у нас обязанности бухгалтера, все никак не предоставляла мне отчет. Потом она и вовсе ушла в декрет. Мехмет попросил ее не беспокоить, волноваться ей нельзя в таком положении. Сказал, все вопросы мне задавай, баба...

- И вы задали?

- Конечно, только ждать отчета пришлось еще полгода. Я скандалить не хотел. Предложил ему заключить соглашение при свидетелях. Он обещал, откладывал, клялся Аллахом, что завтра все подпишет. И это "завтра" затянулось на 8 месяцев... Он брал средства из кассы, около 80 тысяч, на свои нужды. А отдавать не хотел.

Друзья познаются в болезни

В декабре прошлого года предпринимателю Усманову поставили страшный диагноз - онкология. Нужно было срочно собирать средства на дорогостоящую операцию в Москве. Он обратился к тому, кого до недавнего времени считал братом и с кем делил хлеб. Тот пообещал вернуть взятые средства...

- Он не сдержал слова, в итоге пришлось срочно искать другие варианты пройти необходимое мне лечение, денег не хватало. Хорошо, мир не без добрых людей, товарищ рассказал об открытии инновационного центра лечения онкологии. Там без операции обошлось, мне помогли. Но лечение заняли много времени...

- Вы вернулись в бизнес?

- Когда я вернулся, зашел в наше общее кафе, Мехмет сидел в кабинете. Он довольно грубо спросил "Че тебе надо?". Уже никакого уважительного тона. Считаю, что меня обманули, предали.

- Почему вы рассказываете об этом нам?

- Потому что хочу, чтобы другие знали, как оно в бизнесе бывает, и выбирали себе партнеров более внимательно. Сейчас я составил досудебную претензию. Конечно, буду обращаться в полицию, прокуратуру, в суд.

"Ответит адвокат"

Сам гражданин Турции на контакт не идет. Он предлагает пообщаться с его юристом, что мы и сделали.

Представитель ИП Мурсалимовой Д.Н.(супруги Мехмета) Хазиев Наиль Асхатович, который уполномочен вести диалог от имени своего клиента, пояснил:

- С доводами Масхута Акифовича мой доверитель не согласен: все дивиденды от участия в деятельности кафе он получил сполна (более 200% от вложенной суммы за 2 года). С 2019 года М.А. добровольно отстранился от дел кафе. Сейчас же действия Усманова по обращению в полицию и СМИ направлены на дополнительное безосновательное обогащение. При этом, заведомо зная свое проигрышное положение, господин Усманов с целью защиты своих прав в суд не обратился до сих пор. Есть основания полагать, что инициатива этой кампании по попытке взыскания дополнительных денег исходит от сына М.А. Усманова. При этом Масхут Акифович избегает конструктивного диалога.

Кто прав, кто виноват в данной ситуации, будут решать правоохранительные органы, если герои материала обратятся туда с претензиями. Редакция ProKazan.ru не ставит целью кого-либо обвинять или защищать.

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