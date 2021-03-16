В сети жители Казани выложили видео, как в одном из жилых комплексов домофон разговаривает на татарском и вместо привычных звонков звучит национальная мелодия.
«В Казани домофоны заговорили на татарском - поговаривают, что скоро, чтобы попасть в подъезд, придется "платить дань" чак-чаком», - пошутил подписчик.
В комментариях, конечно же, не оценили идею и отметили, что мэрия города отмывает деньги таким способом.
«Мэрии деньги девать некуда, зато снега и воды на улицах по колено»
«Получается, чтобы зайти в дом, нужно быть татарином?»
«А переключение языка есть?»
«А эчпочмаки выдает, когда дверь открывается?»
«Можно нам в дом такой?».
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