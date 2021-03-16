Более 5 лет жители улицы Павлюхина в Казани пытаются избавиться от владычества своей управляющей компании. Они просят сменить организацию, обращались уже в жилищную инспекцию. Но в феврале этого года казанцы вдруг узнали, что теперь ими управляет некое ТСЖ. Мало того, оказалось, что они сами и подписались под таким документов - 51% собственников жилья, согласно документации, проголосовали "за".

И все бы ничего, но вот никто из жильцов в реальности ничего не подписывал. Либо управляющая компания собрала подписи обманным путем, что сомнительно и хлопотно, либо просто подделала их, уверены жильцы.

Хотя один инцидент в социальных сетях народ все-таки припомнил: по осени управляющая организация почему-то решила сменить замки в почтовых ящиках, хотя они были в полном порядке. Тогда каждый и расписался за замену. Сейчас жильцы уверены, что те подписи были использованы для иных целей, выгодных исключительно управляющей компании, не желающей отдавать "хлебный кусок".

Жители готовят обращение в суд и прокуратуру, сообщил телеканал ТНВ.