Опасное развлечение детей в Казани попало на видео и разлетелось по социальным сетям. Школьники придумали, чем себя занять - забрались на козырек подъезда и начали прыгать с него в большой сугроб внизу.

Столь опасное развлечение заметили местные жители и сняли на видео, а после опубликовали в социальных сетях. Ролик произвел эффект разорвавшейся бомбы - взрослые бросились обсуждать, нормально ли это. Кто-то вспомнил, что в детстве делал нечто подобное, другие же требуют наказать родителей школьников за то, что не занимаются воспитанием и не заботятся о безопасности отпрысков.

Известно, что для игры дети облюбовали один из подъездов дома 39а на улице Адоратского. Рядом находится школа, а потому местные жители опасаются, что развлекаться, прыгая с козырька подъезда, скоро придут и другие ребята. Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев заявил, что прокуратура Казани проверяет данную информацию и примет необходимые меры.

0 0 1