Жители Казани массово жалуются на пустые бутылки, падающие из окон многоэтажных домов. Так, несколько случаев зафиксировали в районе улицы Чуйкова, сообщает "Вечерняя Казань". Пустая стеклянная бутылка из-под алкоголя пробила стекло припаркованного автомобиля. В этом же районе бутылкой по голове получил прохожий, по его словам, медики наложили пять хирургических швов.

Некоторые жители Чуйкова пробовали обращаться в полицию, сейчас говорят, что было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Безнаказанные хулиганы же совершают бомбардировки бутылками все чаще.

В Сети также сообщают, что летающие из окон бутылки замечены в районе улиц Мавлютова и на Чистопольской.