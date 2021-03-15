Житель Казани приехал с татарским танцем в Чебоксары. Видео он опубликовал на странице в «Инстаграм».
«Это Чебоксары, республика Чувашия, Казань, специально для тебя», - сказал молодой человек перед исполнением «фирменного» танца.
В этот раз локации менялись – от набережной Чебоксар до администрации главы республики и театра оперы и балета.
В комментариях поддержали танцора и уже начали загадывать следующий город.
«Ай, хорош!»
«Станцуй в Уфе возле памятника Салавату Юлаеву»
«Давай следующий город Саранск»
«Ох уж эти татары! Огонь!».
К другим новостям:
- «Нас обкрадывают!»: жители Татарстана продолжают жаловаться на высокие цены за коммунальные услуги.
комментарии