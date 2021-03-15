Житель Казани приехал с татарским танцем в Чебоксары. Видео он опубликовал на странице в «Инстаграм».

«Это Чебоксары, республика Чувашия, Казань, специально для тебя», - сказал молодой человек перед исполнением «фирменного» танца.

В этот раз локации менялись – от набережной Чебоксар до администрации главы республики и театра оперы и балета.

В комментариях поддержали танцора и уже начали загадывать следующий город.

«Ай, хорош!»

«Станцуй в Уфе возле памятника Салавату Юлаеву»

«Давай следующий город Саранск»

«Ох уж эти татары! Огонь!».

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