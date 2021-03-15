Новые месяц – новые порции жалоб на цену за коммунальные услуги. Жители Татарстана вкладывают платежки с нереальными ценами. Так, жительница однокомнатной квартиры платит за услуги 5 тысяч рублей.

«Это нормально? Нас в этом доме не обкрадывают? Если кто разбирается, объясните, пожалуйста, что такое содержание жилого помещения, за которое мы платим каждый месяц тысячу? Дом 90-х годов, ремонта вообще нет, не обслуживается, за что такие деньги не понятно», - пишет автор.

В комментариях отписались много жителей Казани, у которых так же завышена цена на КУ.

«8000 рублей за двушку пришло»

«Максимальная цена - 6700 было в этом году за январь»

«Мне 9500 пришло»

«За двушку 11.000+ прислали. Пойду разбираться. Не поможет - жилинспекция/прокуратура»

«Кошмар, кто живёт на зарплаты до 20 тыс.руб.Многие не живут, а выживают».

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