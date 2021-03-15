В Казани 16 марта будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этого в воду введут зеленый краситель.

Жителей Советского, Приволжского и Вахитовского районов просят при обнаружении зеленой воды сообщать в диспетчерскую службу по телефону +7(843)291-87-95 (многоканальный).

Также казанцев предупреждают, что краситель разрешен Роспотребнадзором и безвреден для здоровья и окружающей среды.

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