В Воронеже произошло дичайшая история. Камеры наблюдения в подъезде сняли, как пенсионерка с особой жестокостью обошлась с бездомным котом.

Кота в подъезд принес молодой человек, чтобы он не замерз. Через какое-то время пенсионерка спускалась по лестнице, заметила кота и вроде уже прошла мимо, но вернулась и начала его пинать. Потом взяла животное за шкирку и выкинула из подъезда.

На видео кот перестает двигаться почти сразу же, а пенсионерка уходит «побежденной». Спустя время на место приехали волонтеры, но было уже слишком поздно, кот умер.

На данный момент полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. Об этом пишут в группе «Кошачье царство Воронеж».

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