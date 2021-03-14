В детскую республиканскую клиническую больницу Казани поступил малыш с тяжелыми электроожогами обеих кистей. Оказалось, он схватился за оголенные провода строительного инструмента. Об этом сообщили на странице больницы в соцсетях.

От болевого шока ребенок потерял сознание. После осмотра врачи консультировались со специалистами ожогового центра в Нижнем Новгороде.

«При данных операциях важно соблюдать баланс, - нужно удалять столько ткани, подвергшейся некрозу, сколько нужно, чтобы потом достичь максимального приживления пересаженной кожи. Наша команда выполняла все действия поэтапно: сначала работали с правой кистью, а затем с левой», - отметил врач Владимир Линьков.

Ребенок провел в больнице чуть больше месяца, сейчас его готовят к выписке, но его ждет курс реабилитации и пока рано говорить о полном восстановлении функций конечностей.

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