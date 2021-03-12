В Казани работает не просто кучка мелких преступников, а самая настоящая банда молдавских цыган с четкой иерархией и жестокими законами. Волонтер из Казани Юлия Хакимова узнала сама и рассказала нашему корреспонденту, как все устроено в этой современной преступной группе.

Юлия Хакимова - руководитель волонтерского движения "Душа России" в Казани. В декабре прошлого года ей довелось спасти безногого инвалида, побиравшегося у торгового центра "Мега". Она устроила его в реабилитационный центр, расспросила. И узнала, что рабство "в законе" в Казани держат под жестким контролем члены цыганской этнической ОПГ.

История "дяди Саши"

Мужчина без ног в грязной военной форме называл себя "дядей Сашей", афганским ветераном. Но на деле он оказался Дмитрием. Его обманули, пообещав работу, под этим предлогом похитили из интерната во Владивостоке и привезли в Татарстан. Тут выяснилось, что его новые "хозяева" - цыганский клан, где бизнес на попрошайках на казанских улицах поставлен на широкую ногу.

Дмитрий приносил своим хозяевам около 10 тысяч рублей в сутки. Это была его "норма". Если мужчина ее выполнял, его кормили. Если не выполнял, приносил меньше, то держали на воде и хлебе, жестко били, могли спустить с лестницы.

Спасенный Дмитрий разговорился не сразу. Но почти сразу сообщил, что в рабстве находятся и другие инвалиды.

- Юлия, а могли ли эти люди бежать?

- Конечно, нет. Куда они побегут? За ними следят, на них часы с определителем геолокации. За ними приглядывали и в городе, пока они на улицах. Попытки бегства были, но каждая кончалась поимкой и жестокими истязаниями, чтобы впредь было не повадно.

- А попросить помощи, сидя на улице? У прохожих? Полиции?

- Были случаи, а потому представители клана начали в течение дня засылать "своих людей". Под видом добрых прохожих те начинали интересоваться у побирающегося инвалида, не требуется ли ему какая помощь. Если он говорил, что ему надо бежать, просил позвать полицию, то хозяева его сурово наказывали. Постепенно находящиеся в рабстве начали понимать - в каждом на улице таится угроза и перестали просить о помощи.

- А полицейские?

- Если попрошайку забирали в полицию, то долго там не держали. Что им делать с инвалидом? Они отпускали его, а на пороге отдела полиции его уже ждали представители этнической группы, брали под руки и отводили к хозяевам.

Действия полиции

В январе этого года, через несколько дней после освобождения Дмитрия, полиция арестовала двоих членов группы - женщину и мужчину. Они в той или иной степени являются друг другу родственниками. Остальные члены клана остались на свободе.

Задержанные оказались гражданами Молдавии. Владимир Ибриан и Виолета Лепэдату были уверенно опознаны освобожденным Дмитрием.

В феврале полиция задержала их 20-летнюю родственницу Марию Зореа, которая, по данным следствия, тоже эксплуатировала в Казани двоих инвалидов в возрасте 40 и 45 лет.

С этого момента Юлия Хакимова начала получать угрозы.

- Они приехали ко мне, начали угрожать физической расправой. Проехали по ноге автомобилем. Обратилась в полицию, но результата это не дало.

- Юлия, а сейчас угрозы продолжают поступать?

- Открытых угроз пока нет, но в безопасности я себя, конечно, не чувствую. Одни арестованы, но есть и другие, и они довольно мстительные люди, так просто не оставят...

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту угроз. Юлии прислали соответствующее письмо. Но не это удивило ее сильнее всего, а то, что информация о фактах злодеяний и укладе в цыганской ОПГ, которые она рассказала только в полиции, очень быстро дошли до оставшихся на свободе членов преступного клана. Слишком быстро, чтобы быть совпадением. Юлия подозревает, что в полиции у клана есть свой осведомитель.

- Теперь они в курсе, и начали оказывать давление на свидетелей...

Зверский уклад

Юлия собрала довольно пухлое досье на цыганскую группировку. Она связывалась с людьми, которые пострадали от рук этих рабовладельцев и в России, и за ее пределами.

- Мужья двух цыганок, арестованных сейчас в Казани, отбывают сроки за преступления, но на территории родной Молдавии. Один из них убил односельчанина, застрелил прямо на глазах у ребенка... Ну как такого клана не опасаться?

- Что вы сделали с информацией, собранной о клане?

- Все, с именами и фамилиями, изложила на бумаге и передала в полицию. Вот теперь главный вопрос - а как сведения из этой бумаги попали к членам клана? Кто им "слил"? Что теперь делать с угрозами свидетелям?

- Что вы можете рассказать об устройстве внутри ОПГ?

- Роли там четко распределены. Одни находят инвалидов, привозят. Другие размещают. Обычно в арендованном доме, живут там несколько "рабов". За дисциплиной и послушанием следят третьи. Если что не так, бьют, могут издеваться, не кормить. За соблюдением плана по финансовым сборам следят отдельные люди, они же устанавливают норму - кто сколько должен принести в конце дня. Они же решают, что делать с человеком, если норму он не выполнил...

- Были ли случаи с наркотиками, насилием над инвалидами?

- Были. Но мы не можем доказать это на бумаге, не хватает информации, а на слово кто поверит...

- А что с другими рабами?

- Мы уже освободили четверых. Все - безногие. Всех определили в социальный реабилитационный центр, три месяца за ними будет уход.

- А потом?

- А потом сложно сказать. Нет жилья, документов нет... Как человек ответственный, я не могу сначала вытащить этих людей из «плена», а затем сказать им: «Вы свободны, дальше выкарабкивайтесь сами». Мы с каждым освобожденным инвалидом прорабатываем индивидуальный план действий. Кому паспорта восстановим, кому пенсионные документы. Никого не бросим, всех пристроим, но по этой причине не можем обещать, что займемся спасением и остальных рабов. Потому что не может гарантировать их дальнейшей судьбы. Тут нужно всем миром...

Немного истории

В Советском Союзе на территории Татарстана цыганам жилось несладко: вне закона были попрошайничество и частный торг, бродяжничество. Они страдали, все это противоречило их укладам. И тогда самой распространенной статьей в отношении цыганских преступных групп стала статья за спекуляцию. В 1956 году был принят указ Президиума ВС СССР о переводе цыган на оседлость.

Термин "цыганская мафия" зародился в стране в 1989 году, когда представители этнических ОПГ взяли под контроль рынок наркотиков. Именно цыганские ОПГ продолжили героиновый трафик в Сибирь, на Дальний Восток, в Подмосковье, Воронеж.

В 90-х начинается развитие бизнеса, и лихие и безбашенные цыганские бандиты оказываются на социальном дне. Образования нет, на работу нормальную не берут. Они начинают промышлять мистикой - гаданиями, предсказаниями, мошенничеством, и сохраняют в руках мелкие рынки сбыта наркотиков. Крупные уже "отжали".

О трудовом рабстве как области заработка в цыганских ОПГ заговорили впервые в 2017 году, когда волонтеры в Нижнем Новгороде освободили несколько невольников.

Эксперты-криминалисты называют несколько отличительных признаков цыганской этнической ОПГ. Если заметите такое, можете быть уверены - дело имеете с настоящим преступным кланом.

Игорь Мещеряков, консультант криминалистической службы Пензенской области:

- Для цыганской ОПГ свойственна именно семейная клановость. При этом почти все члены ОПГ - родня, а в "дело" берут даже несовершеннолетних детей. Задания находятся для каждого. Это замкнутые сообщества, не пускающие к себе посторонних, покрывающие своих. К ним невозможно практически "внедриться".

- Много ли таких ОПГ в стране?

- Много, и точное их число никто вам не скажет. Ну вот вскрылась история одного клана в Татарстане - отлично. Но поймите, что те, кого не арестовали, уже с большой долей вероятно уехали из Казани, затаились. Они так всегда делают. Под шумок собираются и мигрируют в другой регион. На время. Если в другом регионе тот же рабский бизнес у них наладить не получится, или он будет не выгоден, вернутся, но позже. Тут их не просчитаешь... Каждый год истории такого толка о рабстве выплывают то у нас в регионе, то у соседей, то в Подольске была громкая история (цыгане держали в рабстве инвалида, избивали гаечным ключом), то в Нижнем целая группа рабов...

- А как это остановить?

- Полиция уже много делает. Но ей нужен прецедент, заявление, пострадавший, факты. Часто пострадавшие сами не хотят писать заявление. Им просто некуда идти. В плену их хоть кормили, крыша над головой... А куда они, когда хозяев арестуют? Думаю, вопрос должен решаться комплексно - с социальными службами, волонтерами, Минздравом.

Что делать?

Юлия Хакимова уверена, что пока вопрос в масштабах страны не имеет однозначного ответа, многое могут сделать сами граждане, то есть мы с вами.

Увидели бездомного, инвалида, бабушку с протянутой рукой? Позвоните 112, сообщите. Полиция проверит. Иногда на такой проверке обнаруживается, что этого человека ищут родные в другом регионе, что он потерял память, болен, не понимает, что делает... Тут будет совсем другая история.