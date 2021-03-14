С начала марта на кондукторов общественного транспорта Казани поступило 57 жалоб. Об этом сообщает Ассоциация АТП Татарстана.

В работы было взято 30 обращений, остальные не удалось идентифицировать, так как пассажиры не предоставили данные. Среди жалоб – кондуктор предложил перевести оплату за проезд на карту, кондуктор отдала билет другому пассажиру, кондуктор не спрашивал нужен ли билет, кондуктор сказал, что нет интернета и предложил перевести деньги на карту, кондуктор предложил проехать за 25 рублей без билета.

В случае, если факты нарушений подтвердятся, то сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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