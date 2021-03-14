Мужчина разделся перед охраной магазина, чтобы доказать, что ничего из торгового зала не вынес под одеждой. Инцидент произошел в Красном Селе. Мужчина пошел за покупками, но на выходе его неожиданно остановил охранник и сообщил, что подозревает его в мелком воровстве продуктов питания.

Оправдываться или скандалить покупатель не стал. Он проявил находчивость и спокойно разделся догола прямо в торговом зале. Охранник, похоже, был сам не рад, и счет аргументы покупателя довольно убедительными. Он принес извинения и отпустил мужчину.