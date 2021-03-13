На форум независимых депутатов "Объединенных демократов" в Москве сегодня нагрянула полиция. Силовики провели задержание участников и некоторых журналистов. Среди задержанных оказались и казанские активисты Гульназ Равилова и Елена Изотова. Их доставили в ОВД "Преображенское". Девушки успели сообщить в социальных сетях, что задержания на форуме начались уже через полчаса после начала мероприятия.

По заявлениям полицейских, со слов задержанных, мероприятие затеяно "нежелательной организацией". Помимо девушек из Казани задержаны координатор «Объединенных Демократов» Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, координатор «Открытки» Татьяна Усманова, Юлия Галямина, Евгений Ройзман.

Задержан и ряд журналистов - Тимур Олевский, корреспондент Sota Vision Артем Кригер, журналистка Znak.com Анастасия Мельникова, корреспондент “Автозак Лайв” Никита Ступин.