В ближайшие дни в Татарстане снова ожидается похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 9 марта, ночью температура воздуха опустится до -11..-16 градусов, ожидается слабая метель, днем также пройдет снег, термометры покажут -5..-10. Уже 10 марта похолодает до -16..-21, при прояснениях до -24 градусов ночью и -11..-16 днем.

11 марта в ночные часы температура опустится до -18..-23 градусов, -26 при прояснениях, днем будет немного теплее: -10..-15 градусов. На дорогах в среду и четверг обещают гололедицу.

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