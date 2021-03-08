В Алексеевском районе Татарстана днем 8 марта произошло смертельное ДТП - легковушка столкнулась с грузовым фургоном.

По информации пресс-службы прокуратуры РТ, за рулем легковой машины - ВАЗ-2114 - была женщина 1981 года рождения. Она не справилась с управлением и врезалась в грузовой фургон "Форд". Помимо женщины, в машине были два ребенка.

В результате аварии погибла женщина и один из детей, мальчик 2011 года рождения, второй ребенок, 2010 года рождения, с травмами доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте аварии работает прокурор Алексеевского района и сотрудники ГИБДД.

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